Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 1 Aralık 2021 Çarşamba Bugün burcunuzda neler var?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

2021 ARALIK AYI YERYÜZÜNE NELER TAŞIYOR?

Sınırlarımızı Adlandırdığımız Bir Yılı Geride Bırakıyoruz

Söylesene 2021, neler yaşadık seninle… Ne süreçlerden geçtik ne tavizler verdik ne akitlere baş koyduk. Öyle ya da böyle seni de ardımızda bırakacak ve 2022'ye başlayacaktık biz de… Aralık ayı geldi çattı, yeni bir yıla girmeye hazırlanırken bütün klişelerden uzaklaşacak 2021'e drama olmadan veda etmek isteyeceğiz. Önümüze bakıp adım atmamız gerektiğini söyleyen bir gökyüzü gündemi var önümüzde…

Toprağa Hayat Veren Su, Hepimizi Sınayacak

Su demek medeniyet demek, su demek hayat demektir. 2021'in son ayında su ile ilgili sorunların arttığına, artçıların yıl bitmeden başlayacağına tanıklık edebiliriz. Dünyanın bir yanında su kıtlığı sorunları olurken, unutulan buzulların erimesi 2022'nin ilk ayından itibaren en çok konuşulan gündemlerden bir tanesi olabilir. Astrolojik olarak da etkisi çok büyük olan su elementi, bu şekilde yaşanan global olayların sezgisel etkilerini taşıyacak bizlere. Su tasarrufu politikaları artık klasikleşmiş kamu spotlarından ibaret olmayacak, daha da derinleşecek diyor Aralık ayının gökyüzü hareketleri.

Herkesi Anlayabilir Miyiz?

Aralık ayında yılın bütününe baktığımızda birçok belirsiz konunun netleşeceği bir sürecin içerisine doğru aksettireceğiz kendimizi. Daha çok içsel muhakeme yapacak, sorunları içselleştirecek, empati yapmak isteyeceğiz. Kalbimizde yer edinen umutlar, hedefler, kaygılar ve sorumluluklar bizleri kabuğumuza çekecek.

"Kariyer sorunları olanların dikkatine! Notlarınızı iyi almanızı, fırsatları akılcı değerlendirmenizi ve kararlarınızı aceleci vermemenizi tavsiye ederim. Çünkü 2021 ne kadar sessiz gibi bitiyor gibi görünse de her şeyi sıfırdan başlatan bir yılın fragmanı olacak, unutmayın."