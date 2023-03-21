Van sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Van İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Van sahur vakti saat kaçta sorusunun cevabını tüm sene heyecanla Ramazan ayını bekleyen Vanlı Müslümanlar merak ediyor. 2023 sahur saatleri tüm yurt geneli için diyanetin açıkladığı tablo ile netlik kazandı. Oruç tutacak olmanın heyecanının yanında Van'da sahur saatleri vatandaşlarda sahurlarını nasıl planlayacakları konusunda da bir telaşe getirdi. Van iftar saatliyle birlikte Van'da sahur vakti ne zaman olacak? Sorularını resmi makamların açıklamalarını takip ederek hazırladık ve içeriğimizde aktardık.