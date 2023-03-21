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Haberler Yaşam Van sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Van İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Giriş Tarihi: 21.03.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 15:46

Van sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Van İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Van sahur vakti saat kaçta sorusunun cevabını tüm sene heyecanla Ramazan ayını bekleyen Vanlı Müslümanlar merak ediyor. 2023 sahur saatleri tüm yurt geneli için diyanetin açıkladığı tablo ile netlik kazandı. Oruç tutacak olmanın heyecanının yanında Van'da sahur saatleri vatandaşlarda sahurlarını nasıl planlayacakları konusunda da bir telaşe getirdi. Van iftar saatliyle birlikte Van'da sahur vakti ne zaman olacak? Sorularını resmi makamların açıklamalarını takip ederek hazırladık ve içeriğimizde aktardık.

Van sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Van İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Van sahur vakti saat kaçta sorusuna doğru yanıt vermek bu sene Perşembe günü ilk orucunu tutacak vatandaşların sahurlarını doğru şekilde planlayabilmeleri için çok önemli. Van'da sahur saatleri her şehirde olduğu gibi gün geçtikçe değişecek ve planlamalar da buna göre yapılmalı. Peki ya 2023 Ramazan imsakiyesi ile Van ilk sahur vakti ve ilk iftar saat kaçta? Diyanet'ten aldığımız bilgiler ışığında Van'da sahur ve iftar vakti hakkında bilgi verdik.

Van sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Van İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Van Sahur Vakti

Van'da da her şehirde olduğu gibi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif büyük bir coşkuyla beklenmekte. Bu sene de her yıl olduğu gibi Ramazan'da imsak vakti değişiklik gösterecek ve Müslümanlar kendi sahur planlarını imsak zamanına göre planlayacaklar.

Bu doğrultuda en önemli şey imsak zamanını doğru kaynaktan almak ve bilgiyi alınan kaynağın güncel olduğundan emin olmak. Eğer imsak zamanına yanlış bilgilerin olduğu bir kaynaktan bakılırsa vatandaşlar sahurlarını olması gerekenden çok daha erken yapabilir veya geç kalarak ezan okunduğu an sahurlarını bitirmemiş olabilirler.

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Van sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Van İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Van İlk Sahur Saat Kaçta?

Tüm bunlar orucu tehlikeye sokabilecek etkenler olduğu için dini bütün Müslümanların açıklamaları resmi kaynaklardan takip etmeleri veya resmi kaynaklardan aldığı bilgiler doğrultusunda haber yapan kaynakları takip etmeleri çok önemlidir.

Diyanet'in açıkladığı takvime göre Ramazan'ın ilk günü olan 23 Mart Perşembe günü Van'lı Müslümanlar için imsak vakti 04:37'dir.

Van sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Van İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Van İftar Vakti

Van ülkemizin en doğusunda bulunan illerden bir tanesi olduğu için İmsak vakti Batı'ya göre çok daha erkendir fakat bu duruma bağlı olarak iftar vakitleri de Van için çok daha erken bir saati işaret etmektedir.

İftarını ilk açan Müslümanlardan olan Vanlılar bu sene ilk iftarlarını büyük bir heyecan ile açacak ve Ramazan'ın ilk gününün mutluluğunu hep birlikte paylaşacaklar.

Van sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Van İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

İftar vaktinin doğru kaynaklardan öğrenilip planlamalar ve organizasyonların bu kaynaklara göre yapılması çok önemlidir. İftar saatini yanlış öğrenmemek ve orucu tehlikeye atmamak için en güvenilir kaynak olan Diyanet'ten aldığımız bilgileri sizlerle paylaştık.

Resmi makamlardan alınan bilgiye göre Van'da Ramazan'ın ilk günü olan 23 Mart Perşembe günü iftar akşam saat 18:27'de yapılacaktır. Müslümanların oruç açacağı saat her geçen gün ortalama bir dakika daha geç olacaktır.

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