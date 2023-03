Van sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Van İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Van Sahur Vakti

Van'da da her şehirde olduğu gibi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif büyük bir coşkuyla beklenmekte. Bu sene de her yıl olduğu gibi Ramazan'da imsak vakti değişiklik gösterecek ve Müslümanlar kendi sahur planlarını imsak zamanına göre planlayacaklar.

Bu doğrultuda en önemli şey imsak zamanını doğru kaynaktan almak ve bilgiyi alınan kaynağın güncel olduğundan emin olmak. Eğer imsak zamanına yanlış bilgilerin olduğu bir kaynaktan bakılırsa vatandaşlar sahurlarını olması gerekenden çok daha erken yapabilir veya geç kalarak ezan okunduğu an sahurlarını bitirmemiş olabilirler.