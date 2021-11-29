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Haberler Yaşam VGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:35

VGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

Ortaöğretim ve yükseköğrenim burs başvuruları tamamlanırken VGM burs sonuçları geri sayım başladı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Peki VGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ile tüm detaylar…

VGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Başvurular geçtiğimiz haftalarda sona ererken öğrenciler 15 Kasım itibarıyla sona eren VGM burs başvurularının sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki VGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi öğrencilere sağladığı maddi destek için başvurular yükseköğrenim öğrencileri için 15 Kasım tarihine kadar alındı. Buna göre; binlerce kişi VGM burs sonuçları için bekleyişe geçti…

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VGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır.

Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenciler 15 Kasım itibarıyla sona eren VGM burs başvurularının sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

VGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı
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