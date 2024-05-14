Haberler
Yaşam
Vicdansızlar şok cinayeti böyle örtmeye çalışmış: Akılalmaz plan ortaya çıktı! Polis ekipleri belirledi
Giriş Tarihi: 14.05.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
12:13
Vicdansızlar şok cinayeti böyle örtmeye çalışmış: Akılalmaz plan ortaya çıktı! Polis ekipleri belirledi
Diyarbakır'da komşu 2 esnaf arasında güvercin nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada Eyüp Diyar Fidan (23) yaralandı. Fidan getirildiği hastanede hayatını kaybederken, vicdansızların akılalmaz planını ise polisler ortaya çıkardı.