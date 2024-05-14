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Giriş Tarihi: 14.05.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 12:13

Vicdansızlar şok cinayeti böyle örtmeye çalışmış: Akılalmaz plan ortaya çıktı! Polis ekipleri belirledi

Diyarbakır'da komşu 2 esnaf arasında güvercin nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada Eyüp Diyar Fidan (23) yaralandı. Fidan getirildiği hastanede hayatını kaybederken, vicdansızların akılalmaz planını ise polisler ortaya çıkardı.

DHA
Vicdansızlar şok cinayeti böyle örtmeye çalışmış: Akılalmaz plan ortaya çıktı! Polis ekipleri belirledi

Diyarbakır'da taksiyle getirildiği hastanede, yüksekten düştüğü ifade edilen Eyüp Diyar Fidan (23), tedaviye alındı. Aynı saatlerde yaşanan, 4 yaralı olan bıçaklı, silahlı kavgayla ilgili çalışan polis, kamera görüntülerinden belirlediği kişilerden Fidan'ın da taksiyle hastaneye götürüldüğünü öğrendi.

Vicdansızlar şok cinayeti böyle örtmeye çalışmış: Akılalmaz plan ortaya çıktı! Polis ekipleri belirledi

Polis, hastaneye gidip olayın düşme olmadığını belirterek doktorları uyardı. Bıçakla yaralanan Fidan, hayatını kaybetti. Fidan'ı bıçakladığı belirlenen Çetin Eren (31) ise tutuklandı.

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Vicdansızlar şok cinayeti böyle örtmeye çalışmış: Akılalmaz plan ortaya çıktı! Polis ekipleri belirledi

Bağlar ilçesindeki özel hastaneye 10 Mayıs akşamı taksiyle getirilen ve 'Yüksekten düştü' denilen Eyüp Diyar Fidan, tedaviye alındı.

Vicdansızlar şok cinayeti böyle örtmeye çalışmış: Akılalmaz plan ortaya çıktı! Polis ekipleri belirledi

Aynı saatlerde Fatih Caddesi'nde komşu 2 esnaf arasında güvercin nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

Vicdansızlar şok cinayeti böyle örtmeye çalışmış: Akılalmaz plan ortaya çıktı! Polis ekipleri belirledi

Yaralılar Çetin Eren, B.E. (47) ve S.E.'yi belirleyen polis, diğer yaralının taksiyle götürüldüğünü tespit etti. Taksinin gittiği istikameti takibe alan polis, yakındaki özel hastaneye götürüldüğünü gördü.

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