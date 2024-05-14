Vicdansızlar şok cinayeti böyle örtmeye çalışmış: Akılalmaz plan ortaya çıktı! Polis ekipleri belirledi

Diyarbakır'da taksiyle getirildiği hastanede, yüksekten düştüğü ifade edilen Eyüp Diyar Fidan (23), tedaviye alındı. Aynı saatlerde yaşanan, 4 yaralı olan bıçaklı, silahlı kavgayla ilgili çalışan polis, kamera görüntülerinden belirlediği kişilerden Fidan'ın da taksiyle hastaneye götürüldüğünü öğrendi.