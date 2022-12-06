Haberler Yaşam Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Wednesday 2. Sezon tarihi...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 15:29

Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Wednesday 2. Sezon tarihi...

Addams ailesinin biricik kızı Wednesday Addams'ın pek çok garip canlıyı bünyesinde barındıran Nevermore Akademi'ye başlamasıyla ilerleyen hikâye oldukça dikkat çekti. Dijital platform üzerinden yayınlanmakta olan dizi, aslında oldukça ilginç bir konuya sahip olduğundandır ki beğenen çok beğeniyor, beğenmeyen ise adeta diziden nefret ediyor. Diziyle ilgili olarak en çok merak edilen konu ise "Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu oluyor. İşte Wednesday 2. Sezon tarihi ve tüm detaylar.