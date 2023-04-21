Yalı Çapkını 29. Bölüm izle: Ferit Saffet Ağaların evini basıyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını 29. bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin 21 Nisan Cuma akşamı yayınlanan 29. Bölümünde, Ferit'in Saffet Ağaların evini bastığını öğrenen Halis Ağa, soluğu Kazım'ın evinde alır ve Seyran'ı zorla yalıya getirir. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 29. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 29. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…