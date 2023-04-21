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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 29. Bölüm izle: Ferit Saffet Ağaların evini basıyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle
Giriş Tarihi: 21.04.2023 17:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 17:55

Yalı Çapkını 29. Bölüm izle: Ferit Saffet Ağaların evini basıyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını 29. bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin 21 Nisan Cuma akşamı yayınlanan 29. Bölümünde, Ferit'in Saffet Ağaların evini bastığını öğrenen Halis Ağa, soluğu Kazım'ın evinde alır ve Seyran'ı zorla yalıya getirir. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 29. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 29. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Yalı Çapkını 29. Bölüm izle: Ferit Saffet Ağaların evini basıyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde Saffet, Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmazken Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için ise oldukça zor bir karar anı gelir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Star TV ile Yalı Çapkını 29. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Yalı Çapkını 29. Bölüm izle: Ferit Saffet Ağaların evini basıyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

İşte 21 Nisan 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Yalı Çapkını 29. Bölüm izle: Ferit Saffet Ağaların evini basıyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar.

Yalı Çapkını 29. Bölüm izle: Ferit Saffet Ağaların evini basıyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir.

Yalı Çapkını 29. Bölüm izle: Ferit Saffet Ağaların evini basıyor! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır.

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