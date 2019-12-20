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  • Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! 20 Aralık

Yeni hafta ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı!

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari müşterilerin satışına sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun geçtiğimiz gün paylaşılmasının ardından, ' Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken mutfak ve ev ekonomisi indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli mutfak ürünleri arasında, KUMTEL marka cam ankastre seti ve profesyonel katlanabilir stand mikser dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, çift taraflı büyük ısıtıcı ve ekspress Türk kahve makinesi de tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 07:40
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! 20 Aralık

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! 20 Aralık
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Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! 20 Aralık
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! 20 Aralık
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! 20 Aralık
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! 20 Aralık
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! 20 Aralık
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