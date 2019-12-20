Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu burada! BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! 20 Aralık

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve Cuma itibari müşterilerin satışına sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun geçtiğimiz gün paylaşılmasının ardından, '20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken mutfak ve ev ekonomisi indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli mutfak ürünleri arasında, KUMTEL marka cam ankastre seti ve profesyonel katlanabilir stand mikser dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, çift taraflı büyük ısıtıcı ve ekspress Türk kahve makinesi de tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.