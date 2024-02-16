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Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
13:37
Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!
Denizli'de Şahin Demirten 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar elde edildi. Demirten'in komşusu Cihan G. Tarafından önünün kesildiği ve dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Cani komşunun, cinayetten sonra olaya kaza süsü verdiği de tespit edildi.