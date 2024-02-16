Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!

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Olay yerindeki delillerin titiz bir şekilde toplanması ve kaza yaptığı iddia edilen motosiklette herhangi kırık bir parça bulunmamasından yola çıkan jandarma dedektifleri, yaptığı çalışmalarda 450 kişiyle yapılan mülakat, alınan ifadeler, teknik ve fiziki takiple olayı aydınlattı. Şahin Demirten'in komşusu olan aile tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü tespit edildi.

