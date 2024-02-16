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Haberler Yaşam Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:37

Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!

Denizli'de Şahin Demirten 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar elde edildi. Demirten'in komşusu Cihan G. Tarafından önünün kesildiği ve dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Cani komşunun, cinayetten sonra olaya kaza süsü verdiği de tespit edildi.

İHA
Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde 16 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda; kırsal mahallede tek başına yaşayan Şahin Demirten'in (64) komşusu Cihan G., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Demirten'in evine 500 metre kala tek taraflı motosiklet kazasına karıştığı ihbarında bulundu.

Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!

Komşunun ihbarı üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı değerlendirilen 2 çocuk babası Demirten, görünürde şüpheli bir durum olmaması nedeniyle ertesi gün mahalle mezarlığında toprağa verildi.


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Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!

ÇOCUKLARI ŞÜPHELENMİŞTİ!

Babalarının bugüne kadar hiç kaza yapmaması, olay yerinde gördükleri kırık sopa parçaları ve bölgedeki parça parça kan izlerinden kuşkulanan Şahin Demirten'in çocukları, kazanın meydana geldiği bölgedeki tüm unsurları tek tek kayda alarak Cumhuriyet Savcılığına normal ölüm olarak rapor edilen dosyanın yeniden incelenmesi için dilekçe verdi.

Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!

Ailenin kuşkularını dikkate alan savcılık, dosyayı araştırılması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektiflerine teslim etti. Giresun İkranur Tirsi cinayeti, Konya Büyükşen cinayeti ve Diyarbakır'da meydana gelen 9 yaşındaki çocuğun ölümü gibi faili meçhul olayları aydınlatan Denizli JASAT'ın uzman ekibi, Ekim ayının ortalarında adli tıp raporlarının çıkmasının ardından iğneyle kuyu kazar gibi 4 ay titiz bir çalışma yürüttü.

Yer Denizli: Komşudan akıl almaz tuzak: Yaşlı adamı öldürüp kaza süsü vermişler!

5 AY SONRA GELEN İTİRAF!

Olay yerindeki delillerin titiz bir şekilde toplanması ve kaza yaptığı iddia edilen motosiklette herhangi kırık bir parça bulunmamasından yola çıkan jandarma dedektifleri, yaptığı çalışmalarda 450 kişiyle yapılan mülakat, alınan ifadeler, teknik ve fiziki takiple olayı aydınlattı. Şahin Demirten'in komşusu olan aile tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü tespit edildi.

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