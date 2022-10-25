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Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2022
16:59
Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!
İstanbul Arnavutköy'de ev sahipleri tarafından kapıda bırakılan yaşlı çift, kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle yeni evlerine taşındı. Altıparmak ve Ayşe Doğan çifti için Adnan Menderes Mahallesi'nde kiralanan 2+1 daire, eşyalarıyla birlikte bugün teslim edildi. Yeni evlerine taşınan Doğa çifti, bu süreçte çocuklarına bile ulaşamadıklarını söyleyerek, "Televizyona çıktığımız için bizden utandılar" diye konuştu...