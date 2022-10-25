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Haberler Yaşam Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:59

Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!

İstanbul Arnavutköy'de ev sahipleri tarafından kapıda bırakılan yaşlı çift, kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle yeni evlerine taşındı. Altıparmak ve Ayşe Doğan çifti için Adnan Menderes Mahallesi'nde kiralanan 2+1 daire, eşyalarıyla birlikte bugün teslim edildi. Yeni evlerine taşınan Doğa çifti, bu süreçte çocuklarına bile ulaşamadıklarını söyleyerek, "Televizyona çıktığımız için bizden utandılar" diye konuştu...

Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!

Arnavutköy'de kiracısı olan yaşlı çifti tahliye etmek isteyen ev sahibi, dışarıda oldukları sırada dairenin giriş kapısının kilidini değiştirmişti. Akşam eve gelen Altıparmak ve Ayşe Doğan çifti, evlerine giremeyince gözyaşlarıyla polisten yardım istedi.

Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!

Arnavutköy Kaymakamı'nın girişimleriyle yaşlı çift evlerine geri dönmüş, ev sahibine de konut dokunulmazlığının ihlali suçundan işlem yapılmıştı. Gözyaşları eşliğinde yaşadıklarını anlatan Doğan çifti, gündem olmuş, çok sayıda yardım teklifi gelmişti.

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Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!

Arnavutköy Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı ve Arnavutköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Altıparmak ve Ayşe Doğan çifti için Adnan Menderes Mahallesi'nde kiraladıkları 2+1 daireyi eşyalarıyla birlikte bugün teslim etti.

Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!

Yeni evlerine yerleşen Doğan çifti, çok mutlu olduklarını ifade etti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Ulaş, yaşlı çiftin tüm ihtiyaçlarının Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfı ve Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce karşılandığını söyledi. Mahalle Muhtarı Ercan İka, Doğan çiftinin artık kendilerine emanet olduğunu, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!

"ÇOCUKLARIMIZ BİZDEN UTANDI"

Doğan çifti, kendilerine yardımcı olan tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür ederken, bu süreçte çocuklarının kendilerini aramadığını söyledi.

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