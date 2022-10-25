Yer İstanbul: Ev sahipleri kilidi değiştirip sokağa atmıştı! Yaşlı çift yeni evlerine kavuştu!

Yeni evlerine yerleşen Doğan çifti, çok mutlu olduklarını ifade etti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Ulaş, yaşlı çiftin tüm ihtiyaçlarının Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfı ve Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce karşılandığını söyledi. Mahalle Muhtarı Ercan İka, Doğan çiftinin artık kendilerine emanet olduğunu, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.