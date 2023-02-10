YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası yurt genelinde okullarda yarıyıl tatili süresi uzatıldı. Bu gelişme sonrası üniversiteler tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. OHAL ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde eğitim gören öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte başlayacak sorularını yöneltiyor. Peki, üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil ve kaç gün sürecek? İşte, konuya ilişkin YÖK açıklaması!