YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

Üniversiteler tatil mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. MEB, ülke genelinde eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını duyurdu. Bu son dakika gelişmesinin ardından afet bölgesi ilan edilen illerde eğitim görenler başta olmak üzere tüm önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, üniversiteler ne zaman açılacak, tatil uzadı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gözler gelecek açıklamalara çevrilirken Yükseköğretim Kurulu YÖK beklenen duyuruyu yaptı. Peki, üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi, ne zamana kadar tatil? İşte, detaylar…