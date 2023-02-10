Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 06:26

YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası yurt genelinde okullarda yarıyıl tatili süresi uzatıldı. Bu gelişme sonrası üniversiteler tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. OHAL ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde eğitim gören öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte başlayacak sorularını yöneltiyor. Peki, üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil ve kaç gün sürecek? İşte, konuya ilişkin YÖK açıklaması!

YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

Üniversiteler tatil mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. MEB, ülke genelinde eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını duyurdu. Bu son dakika gelişmesinin ardından afet bölgesi ilan edilen illerde eğitim görenler başta olmak üzere tüm önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, üniversiteler ne zaman açılacak, tatil uzadı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gözler gelecek açıklamalara çevrilirken Yükseköğretim Kurulu YÖK beklenen duyuruyu yaptı. Peki, üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi, ne zamana kadar tatil? İşte, detaylar…

YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

MEB'DEN AÇIKLAMA: TÜM OKULLAR 20 ŞUBAT TARİHİNE KADAR TATİL!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı. Buna göre, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.'' dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) gelen son dakika açıklaması ile Türkiye genelinde tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ertelendi.

İşte YÖK son dakika açıklaması ile tam metni:

YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları

YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak

SON DAKİKA