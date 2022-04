Yozgat'ta Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Çekerek YENİ C.

Merkez ŞAHİDİNOĞLU C.

Merkez KAYYIMZADE C.

Merkez ŞEYHZADE HACI AHMET EFENDİ C.

Akdağmadeni ERCİYES C.

Yenifakılı MEHMET AKİF ERSOY C.