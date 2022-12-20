Haberler Yaşam Yürek Çıkmazı 7. bölüm izle TRT 1 ile yayında! Yürek Çıkmazı son bölüm full HD izle

Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 18:29

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden olan Yürek Çıkmazı son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Alp Navruz'un yer aldığı dizinin 20 Aralık Salı akşamı yayınlanan 7. bölümünde, çocukluğundan bu yana babasının üstlerine kapattığı kapıları açtırmaya çalışan Halil, bu sefer eşikte duran korkunç adamı yıkıp geçmeye kararlıdır. Son bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler, TRT 1 dizi izle ekranı ile Yürek Çıkmazı 7. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Yürek Çıkmazı 7. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve özeti…