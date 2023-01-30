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Giriş Tarihi: 30.1.2023 20:56 Son Güncelleme: 30.1.2023 21:22

Suç örgütü operasyonunda flaş gelişme: 10 çete üyesi tutuklandı

Emir SOMER Emir SOMER
Suç örgütü operasyonunda flaş gelişme: 10 çete üyesi tutuklandı

İstanbul’da eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan bir organize suç örgütünün 15 üyesi adliyeye sevk edildi. 10 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beş kişi ise “Adli Kontrol” kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Rahman K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonu geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Zeytinburnu ve Beşiktaş İlçeleri'nde "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Yağma (Gasp) ve Tehdit" olmak üzere toplamda beş olaya karıştıkları tespit edilen 16 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Suç örgütü operasyonunda flaş gelişme: 10 çete üyesi tutuklandı | Video

16 çete üyesi de yakalanarak gözaltına alındı. Dört ruhsatsız tabanca, iki hassas terazi, 920 gram Kokain maddesi, 95 gram Esrar maddesi ve bir çelik yelek ele geçirildi. Çetenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beş kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Suç örgütü operasyonunda flaş gelişme: 10 çete üyesi tutuklandı
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