İstanbul’dan 3 bin 746 personel deprem bölgesine gitti

Yaşanan depremler sonrasında 23 Çalışma Grubu, İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz ve 39 ilçemizdeki İlçe AFAD Merkezlerimiz hemen faaliyete geçirilmiştir.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı alarm durumuna geçilerek; arama kurtarma, güvenlik, sağlık, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarında görevli ekiplerimizin deprem bölgelerine intikalleri sağlanmaya başlamış ve bu sevkiyatlar aralıksız devam etmektedir.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda; başta Hatay ilimiz olmak üzere depremden etkilenen illerimize Valiliğimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonuyla sevk edilen personel, araç, iş makinası ve yardım malzemesine ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır" dedi.

Yerlikaya şu verileri paylaştı:

21 uçak, 2 kargo uçağı sevkiyatı. 3 bin 746 personel, bin 400 sağlık personeli, 613 polis arama kurtarma personeli, 90 emniyet personeli, 53 Jandarma Arama Kurtarma personeli, 323 jandarma personeli, 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, Bin 187 arama kurtarma gönüllüsü, 19 ambulans, 413 iş makinası, 5 arama kurtarma aracı, 1 keşif aracı, 1 müdahele aracı, 2 yardım tırı, 9 K9 köpek, 2 bin 225 çadır, 16 genel maksatlı çadır, 7 bin 579 battaniye, 2 bin 880 yastık-çarşaf seti, 574 mutfak seti, bin 200 ısıtıcı.