Son dakika: Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li üyenin savunması şoke etti

Devamında ben müştekiye benim basında gösterilen bazı radikaller gibi türban karşıtı olmadığımı hatta yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırdığımı bundan dolayı açıdan kaynaklanan bir olumsuzluk olması durumunda müştekinin türbanlı olması nedeniyle "türbanlı hemşire seni zehirlemiş olabilir" denebileceğini şaka maksadıyla söyledim. Ama bunu oradaki samimi ortamdan espiri amacıyla yaptım. Kesinlikle müştekiye hakaret kastıyla hakaret etmedim. Müştekinin dilekçesinde yer alan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tamamen beni yanlış anlamış olabilir. Yaptığım basın bilgilendirmesinde de bunu ifade ederek kendisinden özür diledim. Müştekinin bu şekilde yanlış anlayıp beni şikayet edeceğini hiç düşünmedim. İnsanların düşüncelerine, dini inanışlarına bu nedenle dinlerine hassasiyet ve saygı duyan bir insanım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.