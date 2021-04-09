Son dakika! Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu: Pinterest Türkiye'ye temsilci atadı

Sayan Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek. 1 Ekim 2020 itibariyle başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti.