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Giriş Tarihi: 9.5.2021 11:08 Son Güncelleme: 9.5.2021 11:27

: Başkan Erdoğan'dan mesajı

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

haberi: Başkan , "AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır." mesajını verdi.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere, AB'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyacı vardır." dedi.

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan Birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır." mesajını verdi.

"TÜRKİYE KARARLI TUTUMUNU SÜRDÜRMEKTEDİR"

Erdoğan, "Türkiye, maruz kaldığı çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı | Video

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
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