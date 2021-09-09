CHP’li belediyeden skandal tören: Türk kadınını zincire vurdular

Tepki gösterdiği temsille ilgili görüşlerini aktaran Tuna, şunları kaydetti:

"ZİNCİRLE BAĞLAMALARI BENİ ÇİLEDEN ÇIKARDI"

"Genç kızımıza diz çöktürüldü, üzerine kara büyük bir çarşaf attılar. Yapabilirler, bu mizansen olarak da olabilir. O derneğin kendi bakış açısıdır ama hemen akabinde 4-5 metrelik zincirle o genç kızımızın protokolün önünde, Edremit halkının önünde zincire vurulması ve zincirle bağlamaları beni çileden çıkardı. Benim oradaki protokole, o yapılan harekete tek isyanım şudur: Bizim kadınımızın, bizim genç kızlarımızın zincire vurulduğu hiçbir dönem olmamıştır. Oradaki o protestoyu, tepkiyi koymamı gerektiriyordu. Benim inancım bu doğrultudadır."