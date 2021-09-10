"Zincire vurulan Türk kadını" temsili: O anlara tepki gösteren Murat Tuna A Haber'e konuştu | Video
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AK Partili Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna A Haber canlı yayınında, skandal görüntülere tepki gösterdi ve o anları anlattı.