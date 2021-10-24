CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?"

VATANDAŞTAN KILIÇDAROĞLU'NA: "BU SÖYLENECEK KELİME Mİ?"

Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

Bu sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu sene içinde ihaleye çıkacaklarını bildirdi.

Eray Uslu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzundere'deki 5 etaptan oluşan projenin iki etabının Aziz Kocaoğlu döneminde teslim edildiğini, Tunç Soyer'in ise bu konuyla ilgilenmediğini, Türkiye'nin örnek projesi diye lanse edilen projenin hüsrana uğradığını ileri sürdü.