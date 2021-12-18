Tunç Soyer ’Photoshop’un ayarını tutturamadı! İşin gerçeğini AK Partili isim ortaya çıkardı

Sosyal medya hesaplarından Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'nin yanından geçen ve iç körfeze dökülen Manda Çayı'nın İZSU Genel Müdürlüğü temizlik çalışması yapmadan önceki ve sonraki halini gösteren fotoğrafları paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, altına da "Kokudan, kirden eser yok. Manda Çayı yeni çehresiyle İzmir'e çok yakıştı" yazdı. Soyer'in paylaşımına sosyal medya hesaplarından yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise Soyer'in photoshop ile fotoğraflar üzerinde oynadığını ima etti. Hızal Twetter adresinden "İşte Manda Çayı'nın gerçek hali" diyerek yeni fotoğraflar paylaştı. Hızal fotoğrafların altına "Fotoğrafı kırpıp, gölgelendirip görüntünün ayarlarıyla oynamayın! İnsanların aklı ile dalga geçmeyin. Manda Çayı'nın gerçek görüntülerini paylaşıyorum" yazdı. Hızal'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Soyer'i eleştirerek CHP'yi yalancılıkla suçladı.

SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarında yaptığı sert muhalefetle Tunç Soyer'e zor anlar yaşatan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, bu kez Tunç Soyer'i sosyal medya üzerinden sıkıştırdı.

MANDA ÇAYI PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

İkili arasındaki yeni tartışmanın fitilini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kent merkezinden körfeze akan, yaydığı kötü koku ve kirlikle adından sıkça söz ettiren Manda Çayı paylaşımı ateşledi. Soyer sosyal medya hesapları üzerinden İzmir Adliyesinin hemen yanından geçen Manda Çayı'nın İzmir Körfezi'yle buluştuğu bölgede İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen rehabilitasyon projesi öncesi ve sonrasını gösteren iki fotoğraf paylaştı.

KOKUDAN KİRDEN ESER YOK DEDİ AMA…

Soyer yaptığı paylaşımın altına da; "Kokudan, kirden eser yok. Manda Çayı yeni çehresiyle İzmir'e çok yakıştı" yazdı. Soyer'in bu paylaşımına AK Parti Cephesinden cevap gecikmedi.

İNSANLARIN AKLI İLE DALGA GEÇMEYİN

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal Soyer'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma kendi Twitter adresi üzerinden yanıt verdi. Başkan Soyer'i fotoğraflar üzerinde oynamakla suçlayan Hızal, Soyer'in temizlendiğini iddia ettiği Manda Çayı'ndan kendi çektiği fotoğrafları paylaşarak altına "Fotoğrafı kırpıp, gölgelendirip görüntünün ayarlarıyla oynamayın! İnsanların aklı ile dalga geçmeyin. Manda Çayı'nın gerçek görüntülerini paylaşıyorum" yazdı. Hızal'ın paylaştığı fotoğrafta Soyer'in paylaşımının aksine dere yüzeyindeki suyun kirlilik nedeniyle koyu yeşile dönmüş hali ve su yüzeyinde biriken çöpler dikkat çekti.

TEPKİ TOPLADI

Hızal'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Soyer'i ve CHP'yi sert bir dille eleştirdi.

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