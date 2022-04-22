Başkan Erdoğan: Terör örgütünün son çırpınışları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Terör örgütlerinin son çırpınışları. 45 terörist etksiz hale getirildi. Maalesef 1 askerimiz daha şehit oldu.

Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Terör belası bitene kadar bu işi sürdüreceğiz.

UKRAYNA RUSYA KRİZİ

Sonuç olumlu, ama tam istediğimiz gibi değil. Ümitsiz değiliz. Zelenskiy ve Putin ile bir görüşme daha yapacağız. Bu görüşme ile İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmek istiyoruz.

İnlere giriyorusunuz mağaralara giriyorsunuz. Taviz vermeden en az hasarla bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi milletimiz vatanımız için hayırlı olacak.