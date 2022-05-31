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Giriş Tarihi: 31.5.2022 12:57 Son Güncelleme: 31.5.2022 13:19

Ahmet Şık ve Erkan Baş'tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar

Ahmet Şık ve Erkan Baş’tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar

Gezi Parkı Olayları'nın 9. yıldönümünde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde büyük bir provokasyona imza attı, köprüye 'Gezi' pankartı astılar. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri pankartları kaldırırken, Ahmet Şık ve Erkan Baş görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar. İşte o anlar...

28 Mayıs 2013'te Gezi Parkı provokasyonu ile Türkiye'nin huzuruna kast eden ve "ağaç" bahanesiyle AK Parti hükümetini devirmeye çalışan vandallar ülkeyi yangın yerine çevirmek istedi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Erkan Baş ve Ahmet Şık, Gezi Parkı provokasyonlarının 9. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.

Köprüde, "Her yer Taksim her yer direniş" sloganı atan TİP'lilere polis müdahale etti.

Vekillerin, görevlerini yapan polislere çirkin davranışları, büyük tepki gördü.

Ahmet Şık ve Erkan Baş'tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar | Video

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından paylaştı. Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz.

HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" notunu da paylaştı.

Öte yandan TİP milletvekillerinin astığı pankart polis tarafından kesilerek köprüden indirildi.

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Ahmet Şık ve Erkan Baş'tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar
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