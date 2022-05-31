Ahmet Şık ve Erkan Baş’tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar

28 Mayıs 2013'te Gezi Parkı provokasyonu ile Türkiye'nin huzuruna kast eden ve "ağaç" bahanesiyle AK Parti hükümetini devirmeye çalışan vandallar ülkeyi yangın yerine çevirmek istedi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Erkan Baş ve Ahmet Şık, Gezi Parkı provokasyonlarının 9. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.