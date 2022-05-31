SON DAKİKA: Kuzeni kirli ilişkiyi deşifre etmişti: CHP’li başkan gözaltına alındı

İddiaya göre Ö.E. şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla seyirci kalamadı ve kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcığı'na suç duyurusunda bulundu. Ö.E.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çan Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında başkanın danışmanı ve şoförünün de bulunduğu bir çok belediye personelinin ifadesine başvurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bugün sabah saatlerinde Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Belediye Başkanı Bülent Öz, İnsan Kaynakları MÜdürü Ş.U., Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve belediyenin temizlik işlerini yapan Öztek Firma çalışanı R.A'yı irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına aldı.