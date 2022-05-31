Video Haber SON DAKİKA! Kuzeni kirli ilişkiyi deşifre etmişti: CHP'li başkan gözaltına alındı | Video
SON DAKİKA! Kuzeni kirli ilişkiyi deşifre etmişti: CHP'li başkan gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA! Kuzeni kirli ilişkiyi deşifre etmişti: CHP'li başkan gözaltına alındı | Video

31.05.2022 | 10:19

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Çanakkale’nin Çan İlçesi’nde müteahhit kuzeni Ö.E.’nin belediye hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunun ardından hakkında soruşturma başlatılan Belediye Başkanı Bülent Öz ve beraberindeki 3 kişi bu sabah saatlerinde irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına alındı.

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Son dakika haberi... Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda gözaltı sayısının artması beklenirken, emniyet güçleri belediye de arama yapıyor. Çan Belediyesi'ne işler yapan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün teyzesinin oğlu olan Ö.E. yaptığı işlerden dolayı uzun bir süredir belediyeden alacağını alamayınca iflasın eşiğine geldi.

İddiaya göre Ö.E. şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla seyirci kalamadı ve kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcığı'na suç duyurusunda bulundu. Ö.E.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çan Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında başkanın danışmanı ve şoförünün de bulunduğu bir çok belediye personelinin ifadesine başvurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR
Bugün sabah saatlerinde Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Belediye Başkanı Bülent Öz, İnsan Kaynakları MÜdürü Ş.U., Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve belediyenin temizlik işlerini yapan Öztek Firma çalışanı R.A'yı irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Firma çalışanı A.İ.Ö, T.U. ve Y.M.Ö ise her yerde aranıyor. Gözaltına alınan Başkan Öz ve beraberindekiler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken belediye binasında da aramanın devam ettiği belirlendi.

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