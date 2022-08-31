İşte SİHA Sezgin’in ağıt yaktığı o terörist: Fotoğraflarla ’algı operasyonu’ çöktü

2015 yılında Erzurum'dan PKK/KCK terör örgütüne katılan Hakan Arslan'ın, 05.02.2021 tarihinde Sur ilçesi restorasyonu kapsamında yapılan kazı çalışmalarında cesedine ait kemikler bulundu. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından da DNA örnekleri ile kemiklerin Arslan'a ait olduğu tespit edildi.

İşte 'SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist | Video

Welat Çiya kod adlı Hakan Arslan'a ait cesedin kemikleri teröristin babası Ali Rıza Arslan tarafından 29 Ağustos 2022 günü sabah saatlerinde Diyarbakır Adliyesi Adli Emanet bölümünden teslim alındı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise teröristin kemiklerinin taşındığı fotoğrafı paylaşarak, arkasından "aah ahh...' sözleriyle ağıt yaktı.

"ŞEHİTLERİMİZİN AHI ÜZERİNDE SEZGİN TANRIKULU!"

CHP'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Sezgin Tanrıkulu'na tepki göstererek, "30 Ağustos Zafer Bayramında 800 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarında askerimize kurşun sıkarken öldürülen teröriste AH çekmek de nesi… Şehitlerimizin AHI üzerinde Sezgin Tanrıkulu!" dedi.

HDP'Lİ GERGERLİOĞLU'NDAN ALGI OPERASYONU

Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, "Ekseriyetle Kürtler ne yaşamış ki diye soruyorsunuz? İşte cevap burada!" paylaşımı ile gerçeği çarpıtarak algı operasyonuna girişmişti.