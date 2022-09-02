CHP yine Kur’an kurslarını hedef aldı! Kani Beko nefret kustu

Herkes kendi çocuğunu istediği kursa gönderme özgürlüğüne sahiptir. Kaldınki Kur'an Kurslarını bu millet kendisi inşa etmekte, dişinden tırnağından artırdığı birikimleriyle yaptırmaktadır. Bu zihniyetin anlayamadığı, anlamak istemediği de tam da budur. Yıllarca yaptıkları baskı ve kara propagandaya rağmen millet İslam'dan bir zerre uzaklaşmamaktadır.

Kur'an Kurslarına duyulan bu düşmanlık elbette yeni değil. Daha öncede aynı siyasi partinin yetkilileri "ortaçağ zihniyeti" demişti. Kur'anla, ezanla, şehitlerimizle dalga geçmiş, alaya almıştı.

Kimse bu topraklarda İslam'a ve İslami değerlere hakaret edemez, aşağılayıcı tabirlerde bulunamaz. Bulunursa milletimizden gereken cevabı almıştır, alacaktır.

Bu tür söylemlere, açıklamalara kendini milliyetçi-muhafazakar olarak değerlendiren proje ortaklarından cevap gelmemesi de manidardır.

Amaçları sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek değil Türkiye'dir, milletimizin değerleridir derken neyi kast ettiğimizi kamuoyu bu açıklamayla daha net değerlendirecektir.

Uğruna canlar verilen, rehberimiz Kur'anın el üstünde tutulduğu aziz topraklarda; Kur'ana ortaçağ zihniyeti diyen bir anlayışın yeşermesi, bulunması bile üzücüdür. Emperyalizmi kovarsınız ama yerleşen emperyalist kültür ve zihniyetle mücade daha zor ve çetindir." ifadelerini kullandı.