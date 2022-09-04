Son dakika: Atina’dan Türk jetlerine taciz! 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi...

YUNANİSTAN EGE'DE TANSİYONU YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içinde sorunların çözümüne yönelik çağrılarına rağmen Yunanistan, gerginliği tırmandırıcı tahriklere, saldırgan eylem ve söylemlere, hukuk tanımaz tutumuna devam ediyor.

SON DAKİKA! Yunanistan'dan Türk jetlerine taciz! 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi | Video

1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nda belirtilen Moratoryum Periyodu (15 Haziran-15 Eylül) ve milli, dini günleri dikkate almadan NOTAM ilan eden Yunanistan, Ege'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan geçen sene askeri deniz ve hava araçları ile Türk hava sahası ve denizde toplam 1616 ihlal, taciz gerçekleştirdi. Bu rakam 2022'nin 8 ayı içinde geçen senenin aynı dönemine oranla artarak 1123 oldu.

Özellikle son aylarda artan ihlal ve tacizleri kapsamında Yunanistan, 15 Ağustos'ta Rodos güneyi, Midilli Adası batısı, Ahikerya Adası batısı ve güneyi ile Sakız Adası güneyinde görev uçuşundaki F-16'ları toplam 1330 saniye radar kilidi atarak taciz etti.