HDP’den Akşener’e: Seninle çay bile içmeyiz! Vadettiğin tek şey 90’ların karanlığı

HDP'li Ebru Günay, İYİ Parti'nin tepki gösterdiği bakanlık tartışmasını eleştirdi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik olarak "Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez" dedi.

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, partisinin genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısını düzenledi.

"VADETTİĞİN ŞEY 90'LARIN KARANLIĞIDIR"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri üzerine başlayan, İYİ Parti'nin "HDP'nin olduğu yerde olmayız" karşılığı ile devam eden tartışmaya dair değerlendirmelerde bulunan HDP'li Günay İYİ Parti lideri Akşener'e, "Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır" ifadeleriyle seslendi.

HDP’den Meral Akşener’e: "Ülkeye vaat ettiğin tek şey 90’ların karanlığıdır" | Video

"SENİNLE ÇAY BİLE İÇMEYİZ"

"Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil" ifadelerini kullanan HDP'li Günay, "Bir kere halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim" dedi.