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Giriş Tarihi: 10.9.2022 13:45 Son Güncelleme: 10.9.2022 13:58

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Tunç Soyer'e: Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluk

DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Tunç Soyer’e: Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluk

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümde yaptığı açıklamayla Osmanlı'yı hedef alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur" dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümde yaptığı açıklamayla Osmanlı'yı hedef alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'de 9 Eylül etkinliklerindeki konuşmasına tepki gösterdi.

Çelik, "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik; kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Tunç Soyer'e: Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluk
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