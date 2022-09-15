Mersin’de PKK/KCK’ya yönelik operasyon! 10 şüpheli için operasyon başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle 10 adrese operasyon düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda şüphelilerden biri yakalandı. Adresteki arama sırasında evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.