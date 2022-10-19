SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Muhtarlar Evi Açılış töreninde konuşuyor

Son dakika haberi... 19 Ekim Muhtarlar Günü Münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni düzenleniyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tüm muhtarların 19 Ekim muhtarlar gününü tebrik ediyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki tüm muhtarlarımıza, millete aşkla sevdayla hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce maalesef Bartın'daki kömür madeninde meydana gelen felakette ebediyete uğradığımız madencilerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.

Ülkemizin tüm illerinden Ankara'ya teşrif eden binlerce muhtar kardeşlerimizle birlikte şu anda, adeta uçsuz bucaksız, aldığım resmi rakama göre 20 bini aşkın muhtarımız burada.

Muhtarlar evinin açılış heyecanını yaşıyoruz. Bu güzel binayı bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bundan sonra muhtarlarımızı Ankara'ya geldiklerinde kalacakları bir yer sağlıyoruz. Bugün ayrıca 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet binalarının temel atmasını yapacak, en kısa sürede inşaatlarını tamamlayıp sizlere vereceğiz. Muhtarlar evinin ülkedeki, tüm muhtar kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu güzel tesisin imarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraltıktan sonra, ülkemize kazandırdıklarımızın biri, muhtar buluşmalarımızdır. Toplam 52 ayrı buluşam gerçekleştirdik. Türkiye'nin her yerinden muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde misafir ettik. Bu buluşmalar bir demokrasi bayramına dönüştü.

Bana 'muhtar bile olamaz' dediler. Bu başlığı atanlar rezil oldu. Sizler bu kardeşinizi cumhurbaşkanı yaptınız.

Muhtarlarla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış bir şereftir. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizden sonra muhtarlarımızı hatırladı. Şimdiye kadar sizi görmeyenler şimdi muhtarlarımızı vaat yağmuruna tuttular. Laf olsun diye düzenledikleri birkaç salon toplantısı dışına çıkamadılar. Bizim bu muhabbet iklimimizi asla tesis edemediler.

Bu gönül dilini bilmedikleri için muhtarlarımızla samimi bir ilişki kuramıyorlar. Aşkınız coşkunuz için her birinize teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, yönetim sistemimizin çelik çekirderği olan muhtarlarımız, hep beklemek zorunda kaldı. Devletin de siyasetin de kapıları muhtarlarımıza kapalı durumdaydı. Muhtarlarımız mahallesine çözümle dönemezdi. Eski Türkiye'nin muhtarlık makamını gösteren utanç vesikasıdır. Birileri her türlü imkandan faydalanırken, milletimizin kahir ekseriyeti dışlanmıştır. Seneler boyunca yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiler. 2002'den sonra siz uç beyleri olan muhtarlarımızı, biz ihmal etmedik.