Fransa'daki saldırının ardından Halk TV'de Türkiye düşmanlığı! "Türkiye seçim sürecine girerken..."

SUNUCU SALDIRININ YAKLAŞAN SEÇİMLER NEDENİYLE YAPILDIĞINI İMA ETTİ

Halk TV sunucusu Özlem Akarsu Çelik yaptığı açıklamada ise, saldırının Türkiye'de yaklaşan seçimler nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini iddia etti.



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Türkiye'yi açıkça hedef gösteren Çelik şu ifadeleri kullandı, "Sloganlar atılıyor, hem Macron aleyhine hem Türkiye'deki iktidar aleyhine. Bu kadar koruma altından bir yer nasıl oldu da saldırıya uğradı. Irkçı saldırgan diyerek bunu münferit bir hadise gibi yansıtmaya mı çalışıyor birileri gibi şüpheler oldu. Özellikle Türkiye'de kritik bir seçim sürecine gidiyoruz. Herkes acaba bugün ne olabilir diye düşünürken, özellikle Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik bu saldırı akıllarda birçok soru işareti yarattı."