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Giriş Tarihi: 7.1.2023 21:43 Son Güncelleme: 7.1.2023 22:04

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotof kokteylli saldırı

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadığını belirten Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

AA
Fransa’da Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotof kokteylli saldırı

Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.

Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.

"YARALI YOK"

"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.

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Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotof kokteylli saldırı
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