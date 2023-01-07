Fransa’da Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotof kokteylli saldırı

"YARALI YOK"

"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.

PKK sempatizanları Paris'i yakıp yıktı! Fransız basını sahip çıktı: Skandal ifadeler! 'Türk devletine karşı savaşan kahraman'