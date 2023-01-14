Başörtülü spikere hakarete adli kontrol şartı

"BIKTIK BU DURUMDAN"

Meryem Nas Mercan şunları söyledi: Defalarca kadınlara yapılan saldırıları gördük, okuduk, dinledik, izledik. Bizler başörtülü kadınlar olarak yeterince isyanımızı dile getiriyoruz. Bıktık bu durumdan. Elini, dilini çekmiyorlar bizim başörtümüzden. Üstelik başörtüsünün bu kadar konuşulduğu bir dönemde başörtü yasasının Meclis'e girebilecek kadar ilerlediği Türkiye döneminde nasıl bir cesaret ki başörtüsüne dil uzatılıyor. Her hakareti kabul ederim ama başörtüsüne yapılan hakareti kabul etmiyorum.