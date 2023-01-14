Başörtülü spikere hakarete adli kontrol şartı | Video

Beşiktaş'ta haber takibinde olan Kanal 7 spikeri Meryem Nas Mercan, röportaj yapmak istediği kişi tarafından sözlü saldırıya uğramış ve bundan dolayı şikâyetçi olmuştu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Aylin A, ifadesinin alınmasının ardından "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan hakkında adli kontrol tedbiri talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Spiker Meryem Nas Mercan, "Kış ayında yaz meyveleri tezgahta" başlıklı haber çalışması için röportaj yapmak istediği kişi tarafından sözlü saldırıya uğradığını ifade etti. Meryem Nas Mercan, "Güvenlik kameralarında hepsi detaylı bir şekilde var. 'Başını aç önce hava alsın beynine biraz oksijen gitsin' gibi bir cümle kullandı ve şikâyetçi olduk" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Aylin A., polis merkezindeki ifadesinde "Sebze fiyatları konuşuluyordu. Muhabir soru soruyordu, konuşuyordu. Ben de o sırada bir anlık sinirle söyledim" dediği öğrenildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına getirilen Aylin A., savcılıktaki işlemlerinin ardından 'hakaret' suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe Aylin A. haftada bir kez en yakın karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

"BIKTIK BU DURUMDAN"

Meryem Nas Mercan şunları söyledi: Defalarca kadınlara yapılan saldırıları gördük, okuduk, dinledik, izledik. Bizler başörtülü kadınlar olarak yeterince isyanımızı dile getiriyoruz. Bıktık bu durumdan. Elini, dilini çekmiyorlar bizim başörtümüzden. Üstelik başörtüsünün bu kadar konuşulduğu bir dönemde başörtü yasasının Meclis'e girebilecek kadar ilerlediği Türkiye döneminde nasıl bir cesaret ki başörtüsüne dil uzatılıyor. Her hakareti kabul ederim ama başörtüsüne yapılan hakareti kabul etmiyorum.