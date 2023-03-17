Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu’ndan görüşme neden ertelendi sorusuna yanıt! "Gel bakalım buraya Kemal vakası"
Giriş Tarihi: 17.3.2023 14:58 Son Güncelleme: 17.3.2023 15:16

Kılıçdaroğlu’ndan görüşme neden ertelendi sorusuna yanıt! "Gel bakalım buraya Kemal vakası"

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ziyaretin zamanlamasına tepki geldi. Çünkü 18 Mart, Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü ve Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği gün. Tepkilerin ardından CHP, ziyaret gününü değiştirmeyi gündemine aldı. HDP ise ziyaretin ertelendiğini açıkladı. Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na cumartesi günü yapılması planlanan HDP ziyaretinin ertelenmesinin gerekçesini sordu. Kılıçdaroğlu soruya "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun HDP açıklamasını alıntılayan Gazeteci Nedim Şener de “Gel bakalım buraya Kemal vakası” LOADİNG…CHP’nin genel başkanı, Millet İttifakı’nın adayı PKK/HDP’nin oyuncağı olmuş, “gel” deyince hazır ol’a geçen, “gelme” denince “hazır ol” da bekleyen’ şeklinde yorum yaptı.

Kılıçdaroğlu’ndan görüşme neden ertelendi sorusuna yanıt! Gel bakalım buraya Kemal vakası

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ziyaretin zamanlamasına tepki geldi.

Çünkü 18 Mart, Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği gün.

Tepkilerin ardından CHP, ziyaret gününü değiştirmeyi gündemine aldı. HDP ise ziyaretin ertelendiğini açıkladı.

"ONU BANA SORMAYACAKSINIZ, EV SAHİBİNE SORACAKSINIZ!

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.

Çayır ile Kılıçdaroğlu basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Açıklama sırasında Kılıçdaroğlu'na Cumartesi günü yapılması planlanan HDP ziyaretinin ertelenmesinin gerekçesi soruldu.

Kılıçdaroğlu soruya "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" diye yanıt verdi.

"GEL BAKALIM BURAYA KEMAL VAKASI

Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklamasını alıntılayan Gazeteci Nedim Şener de "Gel bakalım buraya Kemal vakası" LOADİNG…CHP'nin genel başkanı, Millet İttifakı'nın adayı PKK/HDP'nin oyuncağı olmuş, "gel" deyince hazır ol'a geçen, "gelme" denince "hazır ol" da bekleyen' şeklinde yorum yaptı.

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Kılıçdaroğlu’ndan görüşme neden ertelendi sorusuna yanıt! "Gel bakalım buraya Kemal vakası"
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