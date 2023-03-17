Kılıçdaroğlu’ndan görüşme neden ertelendi sorusuna yanıt! "Gel bakalım buraya Kemal vakası"

"ONU BANA SORMAYACAKSINIZ, EV SAHİBİNE SORACAKSINIZ!

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.

Çayır ile Kılıçdaroğlu basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Açıklama sırasında Kılıçdaroğlu'na Cumartesi günü yapılması planlanan HDP ziyaretinin ertelenmesinin gerekçesi soruldu.

Kılıçdaroğlu soruya "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" diye yanıt verdi.