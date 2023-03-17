Muharrem İnce’den adaylık açıklaması: ’Sokağın nabzını tutuyorum’ dedi ve ekledi...

"7-8 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISIYLA BU İŞ YÜRÜMEZ"

Sokakta en çok, "Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?' cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Ben henüz meydanlara çıkmadım. Kampanya başlatmadım. Ve tablo bu."

Kendisine ve partisine gençlerden olağanüstü ilgi olduğunu söylüyor Muharrem İnce.

Bir haftada 80 bine yakın genç, partisine üye olmuş.

"Hepsi 30 yaşın altında. 42 yıl CHP'deydim. İyi günlerini de gördüm kötü günlerini de gördüm ama ben böyle bir şey görmedim" diyor.

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