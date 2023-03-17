Muharrem İnce’den adaylık açıklaması: ’Sokağın nabzını tutuyorum’ dedi ve ekledi...

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken siyaset arenasında heyecan da artıyor.
6'lı koalisyonun aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı.
MUHARREM İNCE NE YAPACAK?
Gazeteci Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan Muharrem İnce özetle şu ifadelere yer verdi:
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığının kesin olduğunu açıkladı. "Yüz bin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım" diyen İnce, "Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, 'CHP'ye katıl' diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, 'Sakın ha' diyen üç var" ifadelerine yer verdi.
"7-8 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISIYLA BU İŞ YÜRÜMEZ"
Sokakta en çok, "Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?' cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Ben henüz meydanlara çıkmadım. Kampanya başlatmadım. Ve tablo bu."
Kendisine ve partisine gençlerden olağanüstü ilgi olduğunu söylüyor Muharrem İnce.
Bir haftada 80 bine yakın genç, partisine üye olmuş.
"Hepsi 30 yaşın altında. 42 yıl CHP'deydim. İyi günlerini de gördüm kötü günlerini de gördüm ama ben böyle bir şey görmedim" diyor.