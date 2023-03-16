Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:15
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
16:38
HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg'den dikkat çeken 6'lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...
6'lı koalisyonun ortak adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönünde belirlemesinin ardından ittifakta ibre HDP'ye döndü. 'HDP aday çıkaracak mı, yoksa 6'lı koalisyona mı destek verecek?' sorusu gündemdeyken HDP'nin "Ziyarete bekliyoruz" sözleri dikkatleri çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun ise 'arkadaşlarım planlama yapıyor' sözleri sonrası program netleşti. Görüşme öncesi ise, ABD merkezli Bloomberg'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.