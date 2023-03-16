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Haberler Galeri HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg'den dikkat çeken 6'lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 16:38

HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg'den dikkat çeken 6'lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...

6'lı koalisyonun ortak adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönünde belirlemesinin ardından ittifakta ibre HDP'ye döndü. 'HDP aday çıkaracak mı, yoksa 6'lı koalisyona mı destek verecek?' sorusu gündemdeyken HDP'nin "Ziyarete bekliyoruz" sözleri dikkatleri çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun ise 'arkadaşlarım planlama yapıyor' sözleri sonrası program netleşti. Görüşme öncesi ise, ABD merkezli Bloomberg'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg’den dikkat çeken 6’lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 mart cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek. Bu ziyaret gündemde yerini korurken Bloomberg'den konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg’den dikkat çeken 6’lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...

'HDP seçimlerde Erdoğan'ın ana rakibini destekleyecek' denilen haberde, HDP için Türkiye'nin en büyük bağlantısız partisi ifadesi kullanıldı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, HDP'nin Başkan Erdoğan'ı koltuğundan indirmeye çalışan muhalefet bloğuna destek vermeye hazır olduğu belirtildi.

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HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg’den dikkat çeken 6’lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...

'YORUMSUZ' BIRAKILDI

"HDP, ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı planlıyor mu?" sorusuna ise HDP'nin yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg’den dikkat çeken 6’lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...

Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesi beklenirken HDP'nin 4 yıl önce de belediye seçimlerinde muhalefete destek verdiği hatırlatıldı.

HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg’den dikkat çeken 6’lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...

6'lı koalisyonun HDP'nin desteği ile belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamayı kabul ettiği ifade edilen haberde, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın sözlerine yer verildi.


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