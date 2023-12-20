Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil

"SEÇİM DÖNEMİNDE ŞEHİDİN İSMİNİ KULLANIYORSUN"

En çok zoruma giden şey; Sen benim evladımın katilleriyle ittifak yapıyorsun, boy boy fotoğraflar çektiriyorsun, mitingler yapıyorsun. Ondan sonra benim çocuğumu bilboardlarda kullanıyorsun. Bu nasıl bir şey? Ben bunu İmamoğlu'na sormak istiyorum. Ben özel kalemini aradım, kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Bunu neden yaptıklarını sordum. Araştırıp bana döndüler ve şu ifadeleri kullandılar. Caminin kalan kısmını Ekrem İmamoğlu yaptırdığı için bizde bu afişleri bastırdık. Bende onlara şunu söyledim: 3 yıl önce bu cami bitti. Neden o gün değil de bugün afişleri asıyorsunuz? dedim. Benim çocuğum reklam malzemesi değil. O bilboardları toplatın dedim. Bana söylenen şu: Bu afişler İstanbul'un her yerine asıldı ben nasıl toplatayım. Çok rahatsız oluyorum. Bunlar konuşurken Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, Abdullah Öcalan'a özgürlük istiyorlar. Ya bir kere deseydin ki; Şu şehidimiz... Bizim binlerce şehidimiz var. Bir gün bir tanesinin ismini anmadılar. Sen bunları konuşmuyorsun. Seçim döneminde şehidin ismini kullanıyorsun.