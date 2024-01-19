Başkan Erdoğan’dan Büyükçekmece’deki alçak saldırıya tepki: Ey CHP gidecek yeriniz yok!

A HABER EKİBİNE DE SALDIRDILAR!

Görevlerini yapmak üzere olay yerinde bulunan ve yaşlı kadına yönelik şiddeti görüntüleyen A Haber ekibi de yine CHP'liler tarafından saldırıya uğradı.

"GAZETECİLERE, KADINLARA SALDIRAN BUNLAR!"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok!" dedi ve şu ifadeleri kullandı: Hırsızlıkları, yolsuzlukları, Belediyelerde yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran kadınlarımıza küfür edenler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar.