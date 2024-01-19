Başkan Erdoğan’dan Büyükçekmece’deki alçak saldırıya tepki: Ey CHP gidecek yeriniz yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu sırasında yaşanan skandallara da değindi.
CHP'Lİ YÖNETİCİDEN YAŞLI KADINA ŞİDDET!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, yaşlı bir kadının boğazına sarılarak hakaretler yağdırdı.
CHP'li Hasan Akkuş yaşlı kadına saldırdı, küfretti! Tepkiler art arda geldi | Video
A HABER EKİBİNE DE SALDIRDILAR!
Görevlerini yapmak üzere olay yerinde bulunan ve yaşlı kadına yönelik şiddeti görüntüleyen A Haber ekibi de yine CHP'liler tarafından saldırıya uğradı.
"GAZETECİLERE, KADINLARA SALDIRAN BUNLAR!"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok!" dedi ve şu ifadeleri kullandı: Hırsızlıkları, yolsuzlukları, Belediyelerde yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran kadınlarımıza küfür edenler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar.
"HANİ KADINA ŞİDDET YOKTU?"
Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Ve 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz. Onun için Yalova 31 Mart'a kadar durmadan usanmadan sandıkları patlatarak tüm beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacak.
"KİRLİ YÜZLERİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"
Bunlar parti içindeki kavgalardan fırsat buldukça millete karşı veriyorlar. Milleti kandıran piyasa Atatürk'çülerinin kirli yüzü bu iş birliğiyle inkar olmayacak bir şekilde ortaya çıkmıştır. Biz ülkemizi kalkındırmanın ve geliştirmenin peşindeyiz.