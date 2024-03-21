Bu sözlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şöyle yanıt verdi:

"Ben mecliste çıkarım, güzel bir konuşma yaparım, telefon çalar bakarım Kazım Altay. Engin ağabeyimizin rahmetli babası. 'Çok iyi dedin' der, 'En sevdiğim grup başkanvekili sen' der. Ben gülerim 'Engin ağabey var, Engin ağabeyi çok daha sevmiyor musun' derim. Der ki, 'evladım olarak severim ama grup başkanvekili olarak seni severim. O beni dinlemiyor bazen' derdi. Ve bana derdi ki bir gün Sinop'a genel başkan olarak geleceksin"

CHP'de aktörler değişiyor, yaşananlar değişmiyor! Yeni 'Gel Bakalım Muharrem' vakası: Çırağım Özgür Özel!

SOSYAL MEDYADA 'YENİ GEL BAKALIM MUHARREM VAKASI' YORUMLARI

Sosyal medyada yaşananlar 'Yeni Gel Bakalım Muharrem Vakası' olarak değerlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri dönemde kürsüye, "Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" sözleriyle davet etmişti.