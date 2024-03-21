14-28 Mayıs seçimlerinde büyük hezimete uğrayan CHP gerçekleştirdiği tartışmalı kurultay çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun da desteğini alan Özgür Özel'i Genel Başkan olarak seçti.
Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren 'Eş başkan' yakıştırması yapılan ve Kılıçdaroğlu'nun ardından geldiği görevin ağırlığını kaldıramadığı belirtilen Özgür Özel'i şoke edecek bir olay da partisinin Sinop mitinginde yaşandı.
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, memleketi Sinop'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kürsüye şu sözlerle davet etti:
ÇIRAĞIM ÖZGÜR ÖZEL
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep birlikte görev yaptığımız, birlikte Grup Başkanvekilliği yaptığımız şimdi artık partimizin sayın genel başkanımız olan ama düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz."
Bu sözlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şöyle yanıt verdi:
"Ben mecliste çıkarım, güzel bir konuşma yaparım, telefon çalar bakarım Kazım Altay. Engin ağabeyimizin rahmetli babası. 'Çok iyi dedin' der, 'En sevdiğim grup başkanvekili sen' der. Ben gülerim 'Engin ağabey var, Engin ağabeyi çok daha sevmiyor musun' derim. Der ki, 'evladım olarak severim ama grup başkanvekili olarak seni severim. O beni dinlemiyor bazen' derdi. Ve bana derdi ki bir gün Sinop'a genel başkan olarak geleceksin"
CHP'de aktörler değişiyor, yaşananlar değişmiyor! Yeni 'Gel Bakalım Muharrem' vakası: Çırağım Özgür Özel!
SOSYAL MEDYADA 'YENİ GEL BAKALIM MUHARREM VAKASI' YORUMLARI
Sosyal medyada yaşananlar 'Yeni Gel Bakalım Muharrem Vakası' olarak değerlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri dönemde kürsüye, "Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" sözleriyle davet etmişti.