Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Kirli kumpasta çarpıcı gelişme! İkinci bir gizli tanık var
Giriş Tarihi: 15.5.2024 22:14 Son Güncelleme: 15.5.2024 22:25

SON DAKİKA | Kirli kumpasta çarpıcı gelişme! İkinci bir gizli tanık var

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve görevden uzaklaştırılan emniyet personelleri skandalını konuşuyor. Ortaya çıkan kirli kumpas sonrası flaş gelişmeler yaşanırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek bomba bir bilgiyi de A Haber ekranlarından paylaştı. Şimşek, ikinci bir gizli tanık olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Kirli kumpasta çarpıcı gelişme! İkinci bir gizli tanık var

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve görevden uzaklaştırılan emniyet personelleri skandalını konuşuyor. Ortaya çıkan kirli kumpas sonrası flaş gelişmeler yaşanırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek bomba bir bilgiyi de AHaber ekranlarından paylaştı. Şimşek, ikinci bir gizli tanık olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Kirli kumpasta çarpıcı gelişme! İkinci bir gizli tanık var

Kod adı Ü-5 olan ikinci gizli tanıktan zorla ifade alındığını söyleyen Şimşek, söz konusu ikinci tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında şikayette bulunduğunu da belirtti.

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SON DAKİKA | Kirli kumpasta çarpıcı gelişme! İkinci bir gizli tanık var
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