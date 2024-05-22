Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Tarihi bir gündeyiz!

Dijital Telif Yasası için tarihi gün. Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların haklarını korumak için Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün katılımı ile toplantı gerçekleştiriyor. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, "Tarihi bir gündeyiz" diyerek başladığı konuşmasında, "Personel istihdam eden, içerik üreten, bu konuda kurumsal yapıya giden yerlerin eserlerinin, haberlerinin hiçbir telif ödenmeden alınması bu kurumların kan kaybetmesine neden olmaktadır. Bu yapılar zaman içinde güç kaybedecek. Bu hakların alınamaması, zaman içerisinde habere ulaşmak için ortaya konan emeğin yok olması anlamına geliyor." dedi.

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONUNDA TARİHİ GÜN

Google ve arama motorları yıllardır yayıncıların haklarını sömürüyor. Yayıncılar, haklarını alabilmek için Avustralya, Kanada ve AB ülkelerinde olduğu gibi haberin telif kapsamına alınmasını talep ediyor. Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların talebi ile Dijital Telif Yasası çalışmalarına hız verdi. Komisyonda bugün Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün katılımı ile kritik bir toplantı gerçekleşiyor.

BAŞKAN YAYMAN: TARİHİ BİR GÜNDEYİZ

Dijital Telif Yasası'nın çıkarılması ve yayıncıların haklarının korunması için büyük çaba harcayan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dikkat çeken bir açılış konuşması yaptı.

Yayman'ın açıklamaları şöyle:

Tarihi bir gündeyiz. Basın emekçileri için büyük bir adım atılıyor. Dijital telif için yasal bir altyapı hazırlamaya çalışıyoruz. FSEK'in yapılış tarihinin 1951, bugünün 2024 olduğunu düşünürsek nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görürüz.

"FSEK ÇAĞIN ŞARTLARINA AYAK UYDURAMAZ DURUMDA"

2.Dünya Savaşı sonrası çıkan bu Fikri Sinai Eserler Kanunu günümüz şartlarına ayak uyduramaz durumdadır. Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız. İletişim dünyasında devrimin yaşandığı bir çağdayız.

Bugün biz 28.yasama döneminin 6.toplantısında bu konuyu ele alacağız.

"HABER TELİF KAPSAMINA ALINMALI"

Haberin fikir ve sanat eseri sayılması için bir talep var. Komisyon bunu değerlendirecek. Ben de bu konuda haberin telif sayılması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da ve dünyada bunun böyle olduğunu görüyoruz.

"YAYINCILAR KAN KAYBEDİYOR"

Personel istihdam eden, içerik üreten, bu konuda kurumsal yapıya giden yerlerin eserlerinin, haberlerinin hiçbir telif ödenmeden alınması bu kurumların kan kaybetmesine neden olmaktadır. Bu yapılar zaman içinde güç kaybedecek. Bu hakların alınamaması, zaman içerisinde habere ulaşmak için ortaya konan emeğin yok olması anlamına geliyor.

"ETKİLEŞİM ÜZERİNDEN TEK AMACINPARA KAZANMAK OLAN YAPILAR İLE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Kamusal haberciliği yerine temel meselesi etkileşim almak olan, reklam geliri elde etmek olan isimsiz, sahte yapılara karşı bizim muhakkak tedbir almamız lazım.

"AVRUPA'DAKİ UYGULAMALAR TÜRKİYE'DE HAYATA GEÇMELİ"

Avrupa'daki uygulamalar Türkiye'de de hayata geçmeli.