Dijital Telif Yasası için önemli açıklama: Google masaya oturacak!

Gerçekçi olalım, modelleri tartışalım, ama her ne olursa olsun yayıncıları koruyalım. Google küresel bir güç yayıncılarımızı biz korumazsak kendi haklarını korumaları mümkün değil.

"BU YASA BİZİM İÇİN TARİHİ BİR SORUMLULUK"

Bir yasayı baştan çıkarmak uzun, geçen her gün bu sınav zorlaşır. Önerim fikri sınai eserler kanunu'na gerekli yeni maddeleri ekleyelim ve süreci hızlandıralım. Önceliğimiz bu düzenleme, sonra bu devletin gücü ile tüm arama motorları bu masaya oturur.

Sanayi devriminden daha güçlü gelen bu dijital devrimi görmek zorundayız. Bu yasa bizim için tarihi bir sorumluluktur.