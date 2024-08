İngiltere’de büyük skandal: İngiliz polisi 3 binden fazla çocuğa çıplak arama yaptı!

Aslında her şey, İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza tarafından yayınlanan bağımsız raporla ortaya çıktı. Yıllardır, çocuklara yapılan bu işkenceyi ortaya çıkaran Souza, raporda her 19 saatte bir çocuğa çıplak arama yapıldığını söylüyor. Okulda, yolda, parkta yani istedikleri her yerde çocuklara bu işkenceyi uygulamış İngiliz Polisi. Raporda, sadece 2022-2023 arasında 457 çocuğa yapılan çıplak aramaların yarısının 'keyfi olarak' yapıldığı belirtilmiş. Yani polis hiçbir kanuna dayalı olmadan, haklı gerekçe göstermeden gerçekleştirmiş bu eylemi.