Yüreğir’e 3 yeni yatırım birden Yüreğir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde kına konağı, yüzme havuzu ve park inşa ediyor. Başkan Mahmut Çelikcan, yatırımların bir bütünlük arz ettiğini söyledi

Giriş Tarihi: 26.3.2018