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Yüreğir’e 3 yeni yatırım birden

Yüreğir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde kına konağı, yüzme havuzu ve park inşa ediyor. Başkan Mahmut Çelikcan, yatırımların bir bütünlük arz ettiğini söyledi

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Yüreğir’e 3 yeni yatırım birden
'nın merkez Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni tesisler kazandırdıklarını söyledi. Mahallede yapılan kına konağı, yüzme havuzu ve parkın bir bütünlük arz ettiğini belirten Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Yüreğirli vatandaşlarımız kınalarını Osmanlı, Selçuklu mimarisi ile inşa ettiğimiz kına konaklarında yapacaklar. Yazın sıcaktan ve tozdan, kışın ise soğuktan ve çamurdan kurtulacaklar. En önemlisi sokaklardaki gürültü kirliliği ortadan kalkacak" dedi.

BOĞULMALAR AZALACAK
Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan park ve yüzme havuzunun bölgenin önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Çelikcan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Yüreğir'e sayısız kalıcı eser kazandırdık. 25 dönüm alan üzerine yapılan kına konağı, yüzme havuzu ve park bölgede önemli bir eksikliği giderecek. Yüzme havuzu ile kanallarda boğulma olayları azalacak. Parkta ise çocuklarımız güvenle oynayacaklar. Yapılan tesislerden bütün vatandaşlarımız faydalanacak" diye konuştu.
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Yüreğir’e 3 yeni yatırım birden
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