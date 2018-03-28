Besni Eğitim Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Salonunda düzenlenen toplantıya, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Tuğsuz, CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda 20. Besni Eğitim Bayramının farklı ve kapsamlı olarak kutlanabilmesi ve halkın da bayrama katılması için görüş alışverişinde bulunuldu. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulan komisyon, tüm Besnililerin bayrama dahil edilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütecek.

Toplantıda konuşan Besni Eğitim Vakfı Başkanı Ali Balta, "20'ncisini kutlayacağımız Besni Eğitim Bayramı artık çocukluk evresini geçmiş, olgunlaşmış ve kendini ispat edecek yaşa gelmiştir. Bu yıl 20'ncisini kutlayacağımız Eğitim Bayramıyla ilgili eleştiri ve övgü aldık. Eleştiri yapana da övgü yapana da çok teşekkür ediyoruz. Eleştiri almak bizi daha çok kamçılıyor" dedi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, geçen yıl düzenlenen Besni Eğitim Bayramına katılımın az olmasının kendisini üzdüğünü söyleyerek, "Besni Eğitim Bayramının bu yıl 20. sinin kutlanacak olmasından dolayı Besni halkında belki yılların verdiği yorgunluk olabilir. Çünkü merkezdeki organizasyonda ciddi eksikliklerimiz vardı. Besni halkı bu eğitim bayramına niye yeteri kadar ilgi göstermiyor? Onları çekme gayretinde olmamız lazım" diye konuştu.

Toplantıda oluşturulan komisyon, yapılan eleştirileri ve sunulan önerileri dikkate alarak çalışmalarını bu yönde yürütecek.