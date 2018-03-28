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Cami imamlarına kanser semineri

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Cami imamlarına kanser semineri
'in Tarsus ilçesinde Müftülük, İlçe Sağlık Müdürlüğü¸ Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve özel bir hastanenin işbirliğiyle, imamlar ve cami görevlilerine yönelik seminer düzenlendi. Çoğu köylerde görev yapan imamlar ve cami görevlilerinin katıldığı seminerde Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Ata ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt kolon kanseri hakkında sunum yaptı. Tarsus Müftülüğü Toplantı Salonu'ndaki etkinliğe, yaklaşık 300 imam ve cami görevlisi katıldı.
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Cami imamlarına kanser semineri
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