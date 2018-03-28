Vali Yılmaz Şimşek muhtarları dinledi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesinde mahalle muhtarlarıyla toplantı yaparak görüş ve talepleri dinledi. Bor Şeker Fabrikası salonunda gerçekleşen toplantıya, Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Belediye Başkanı Sıtkı Erat ile muhtarlar katıldı. Vali Şimşek, mahallelerde vatandaşların sıkıntı ve sorunlarını en iyi muhtarların bildiğini belirterek, "Bu sorunları dinlemek ve ortak bir çözüm bularak aşılmasını temin etmek bizlerin en önemli görevidir" dedi.